Канье Уэст потолстел до 136 килограммов после развода с Ким Кардашьян

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст потолстел до 136 килограммов после расставания с женой, предпринимательницей Ким Кардашьян. Об этом сообщает портал Gossip Cop.

По информации издания, приятели музыканта обеспокоены его «дикими перееданиями», которые могут привести к сердечному приступу и другим проблемам со здоровьем. Близкие к певцу люди заявили, что он часто съедает за один прием пищи шесть тысяч калорий.

«Он может съесть шесть или семь пирожков с сосисками, 10 или 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все еще останется голодным!» — пояснил анонимный источник. Кроме того, чтобы утолить жажду, Уэст пьет кофе с восьмью пакетиками сахара, а также апельсиновый сок и шоколадный молочный коктейль.

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Согласно материалу, дизайнер также потребляет нездоровую еду в качестве перекуса, например, чипсы, конфеты, арахис или мороженое. При этом на обед рэпер ест несколько бургеров с газировкой и картофелем фри, а на ужин — пиццу, в которую дополнительно добавляет сыр, пепперони и колбасу.

Известно, что Кардашьян контролировала пристрастие Уэста к нездоровой пище, однако после того, как в феврале телезвезда подала на развод с супругом, он перестал себя ограничивать. «Ким держала его подальше от жареной еды и избавила его от привычки есть поздно ночью», — объяснили приятели пары.

Новости о разводе звезд после семи лет брака появились в конце февраля. Сообщалось, что у Кардашьян и Уэста есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, бизнесвумен попросила мужа о совместной опеке над четырьмя общими детьми. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».