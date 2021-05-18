Израиль заявил о неудачной попытке обстрела с территории Ливана. Об этом передает Walla со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Согласно заявлению военных, после срабатывания сирен в кибуце Мисгав-Ам со стороны Ливана было осуществлено шесть неудачных попыток запуска ракет, ни одна из которых в итоге не перелетела через границу Израиля. Отмечается, что в ответ армия Израиля поразила источники огня.

Ранее МИД Катара сообщил, что здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось бомбардировке израильской армии. В результате удара несколько человек погибли и получили ранения. Также дипломаты заявили о частично разрушенной реабилитационной и протезной больнице шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны были выпущены тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.