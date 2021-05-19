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В российском регионе появился новый праздничный день

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Калмыкии появился новый праздничный день — 26 мая. Его сделают нерабочим в честь празднования дня рождения Будды Шакьямуни. Об этом объявил глава республики Бату Хасиков, передает РИА Новости.

«В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьей 1 Закона Республики Калмыкия «О праздничных и памятных днях в Республике Калмыкия», а также в целях дальнейшего развития национально-культурных традиций калмыцкого народа постановляю: объявить 26 мая 2021 года Днем национального праздника "День рождения Будды Шакьямуни"», — сказано в документе.

В день рождения Будды Шакьямуни в Центральном хуруле Калмыкии состоится праздничный молебен.

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