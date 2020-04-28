Путин объявил праздник в честь врачей

Президент России Владимир Путин объявил об установлении нового праздника в честь врачей — 28 апреля в стране будут праздновать День работника скорой помощи. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил эту дату, следует из указа, опубликованного на сайте правительства.

Выступая с обращением к россиянам во время совещания с губернаторами, Путин напомнил, что 28 апреля отмечался как день создания скорой помощи в России неофициально. «В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — приводит его слова сайт Кремля.

Ранее Путин заявил, что опасность дальнейшего широкого распространения коронавируса в России еще не миновала. По словам президента, в стране, наоборот, становится все больше тех, кого прямо затронула болезнь. В связи с этим он призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

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