В Москве бывшую чиновницу нашли мертвой с пакетом на голове

В Москве обнаружили мертвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «112».

Тело Аллы Пронькиной с пакетом на голове нашли около водоема с признаками асфиксии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ее смерти. Возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала, в 2007 году на Пронькину готовили покушение, когда она работала главой юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Республике Бурятия. Женщину захотели убить бывшие уволенные коллеги. Пронькина, судимая по статье «Присвоение или растрата» и ее сожитель, который подрабатывал водителем в том же ведомстве, также являлся фигурантом уголовного дела.

Мотивом для заказного убийства стало то, что ее бывшие коллеги потеряли работу. Госслужащую по их заказу должны были подкараулить вечером у подъезда и жестко избить арматурой. Преступление сорвалось, потому что киллеры сами сознались женщине в том, что ее захотели убить бывшие коллеги.

Ранее в Москве нашли мертвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Тело 34-летнего Сафаралиева обнаружил в квартире на улице Изумрудная его друг, хозяин помещения. Признаков насилия на трупе не обнаружили.