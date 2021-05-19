Киев договорился о «зеленом коридоре» для украинцев из сектора Газа

Украина договорилась о «зеленом коридоре» для вывоза своих граждан из сектора Газа через Египет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. его слова приводит «Интерфакс — Украина».

Глава МИД рассказал, что если не произойдет каких-либо форс-мажорных событий, то в течение 48 часов эвакуация состоится. В секторе Газа находятся около1600 украинцев, 127 из них уже изъявили желание вернуться на родину. С просьбой об эвакуации к Киеву также обратились граждане Молдавии, Белоруссии и двух стран Евросоюза.

По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

16 мая официальный представитель Армии обороны Израиля заявил о пуске 2800 ракет из сектора Газа с начала обострения конфликта.

В секторе Газа сообщили, что сумма ущерба из обстрелов Израиля достигла 244 миллиона долларов. Были полностью разрушены 800 жилых домов, еще около десяти тысяч зданий сильно повреждены.