Туристка преодолела тысячи километров ради желания порвать связь с прошлым

Туристка преодолела тысячи километров, чтобы снять старый любовный замок с туристической достопримечательности — она записала процесс на видео для своих подписчиков в сети. На соответствующую публикацию в TikTok обратили внимание журналисты The Independent.

23-летняя Кэсси Юнг (Kassie Yeung) сделала видео о своем недавнем путешествии из Лос-Анджелеса в Сеул, которое к моменту написания новости успели посмотреть более 4,8 миллиона человек. Девушка показала, как летит на самолете, покупает кусачки и отправляется на вершину Сеульской телебашни, чтобы найти и срезать любовный замок, который она ранее повесила со своим бывшим молодым человеком.

Юнг отметила, что замок был повешен в 2019 году, и ей потребовалось около 30 минут, чтобы найти его. Кроме того, путешественница призналась, что прилетела в другую страну не только ради желания порвать связь с прошлым — ей также надо было посетить Сеул с рабочими целями.

Сеульская телебашня также известна как башня Намсан — у туристов и жителей города популярна традиция вешать замки к заборам популярной достопримечательности в знак своей любви.