Влюбленные из разных стран решили удивить друг друга и случайно разминулись

Пара влюбленных, живущих в разных странах, тайно решили приехать друг к другу в гости и разминулись. Историей поделилась в своем Twitter девушка по имени Сальма Сааде (Salma Saade).

Как рассказала пользовательница, живущая в Париже, однажды она хотела удивить своего парня Финли Макафи (Finlay McAfee) и приехала к нему в Эдинбург без предупреждения.

Британец, в свою очередь, тоже хотел сделать девушке сюрприз и полетел во Францию, ничего ей не сказав. Когда Сааде добралась до квартиры возлюбленного и не обнаружила его там, она написала его приятелю, чтобы поинтересоваться, куда пропал бойфренд.

Как только товарищ ответил, что Макафи улетел в Париж ради встречи с ней, девушка принялась отправлять ему сообщения с просьбой немедленно вернуться. Однако британец ответил ей лишь спустя час и написал, что уже приземлился во французской столице.

«Оказывается, мы были в аэропорту Эдинбурга в одно и то же время и одновременно ехали в противоположных направлениях», — пояснила Сааде.

Эта история стала вирусной в сети и привела пользователей в восторг. «Это все, чего я бы хотел в жизни», «Хахаха, это просто не передать словами! Когда эта новая романтическая драма появится на Netflix?», «Я даже не мог заставить свою (теперь уже бывшую) девушку спланировать для нас одно свидание, а эти двое совершили перелет, чтобы сделать друг другу сюрприз... где, черт возьми, вы друг друга нашли?» — писали они.

В декабре 2020 года мужчина пересек Ирландское море на гидроцикле, чтобы навестить свою девушку, и попал в тюрьму за нарушение карантина, введенного из-за COVID-19. Ему потребовалось четыре с половиной часа, чтобы добраться до города, в котором живет его возлюбленная. Он думал, что сможет добраться за 40 минут.