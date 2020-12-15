Мужчина пересек море на гидроцикле ради свидания с девушкой и сел в тюрьму

Мужчина пересек Ирландское море на гидроцикле, чтобы навестить свою девушку, и попал в тюрьму за нарушение карантина, введенного из-за COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

28-летний Дейл Маклафлен (Dale McLaughlan) из шотландского округа Норт-Эршир, Великобритания, так мечтал о свидании со своей девушкой с острова Мэн, что в пятницу, 11 декабря, решился добраться до нее по морю и купил гидроцикл. Ему потребовалось четыре с половиной часа, чтобы добраться до города, в котором живет его возлюбленная. При этом Маклафлен никогда не водил гидроцикл до этого случая. Он думал, что сможет преодолеть расстояние в 40 километров за 40 минут, но ошибался.

После того как шотландец добрался до берега, ему пришлось пройти пешком 25 километров до дома девушки. Она не знала о его поступке и думала, что он работает на острове уже несколько недель. На следующий день Маклафлен назвал полицейскому ее адрес как свой и отправился с возлюбленной в два ночных клуба. В воскресенье, 13 декабря, его арестовали после проверки документов.

Согласно действующим законам острова, только нерезиденты, получившие специальное разрешение, могут въезжать на остров Мэн. В сентябре Маклафлену удалось получить разрешение работать кровельщиком на острове целый месяц. Однако, когда он снова подал заявление на работу на острове, ему отказали.

В понедельник, 14 декабря, шотландец предстал перед судом. В защиту Маклафлена его адвокат заявил, что у его подзащитного депрессия, и он не справляется с невозможностью видеться со своей девушкой. Тем не менее это не помогло — судья заявил, что мужчина предпринял попытку обойти ограничения и подвергнул местных жителей риску заражения. Маклафлена приговорили к четырем неделям тюремного заключения.