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Терапевт назвал россиянам правильную позу для работы в офисе

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мануальный терапевт назвал россиянам правильную позу для работы в офисе. По словам заслуженного врача России Андрея Кабычкина, самая полезная для сидения поза соответствует «правилу 90». Его слова приводит радио Sputnik.

«Между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой и малой берцовой костью тоже», — объяснил врач.

Он посоветовал использовать для работы эргономичные кресла, которые можно регулировать по высоте, а также не забывать о 15-минутных перерывах после каждых двух часов работы за столом.

Терапевт также предостерег офисных работников от привычки сидеть, закинув ногу на ногу. В такой позе обедняется кровоток на периферии: стопа недостаточно кровоснабжается, происходит застой венозного кровообращения, уверен врач.

Ранее врач-невролог больницы имени Виноградова Евгений Соков назвал самую полезную позу для сна. По его словам, поза на боку с немного согнутыми руками и ногами является самой подходящей для расслабления. При этом для сна лучше выбрать правый бок, чтобы сердце не испытывало нагрузку от сдавливания легкими.

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