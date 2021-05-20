Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам страны. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о Барнауле, Каменске-Уральском, Кирове, Коломне, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Магадане, Пензе, Рыбинске, Северодвинске, Тюмени и Чебоксарах.

Звания городам присвоены за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее партия «Единая Россия» сообщила, что Путин поддержал предложение присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменск-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.