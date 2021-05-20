Домогаров рассказал о тайной свадьбе

Российский актер Александр Домогаров в эфире шоу «Миронов де-факто» рассказал о тайной свадьбе. Запись программы опубликована на YouTube.

По словам 57-летнего артиста, он намерен жениться в четвертый раз. «Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу», — отметил он.

Актер заявил, что не раскрывает личность своей будущей жены, так как в отличие от него она может быть не готова к нападкам со стороны прессы. «Седина в бороду, а бес в ребро», — пошутил Домогаров в ответ на вопрос ведущего, станет ли этот брак последним в жизни артиста.

Ранее Домогаров признался в потере смысла жизни после гибели сына. Артист вспомнил, как переживал смерть наследника в 2008 году. Он рассказал, что после кончины Дмитрия не мог справиться с болью утраты. По словам актера, друзья посоветовали ему найти утешение в религии. С тех пор артист стал ближе к церкви, однако до сих пор не может смириться с гибелью сына.