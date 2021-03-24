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Домогаров предложил продавать россиянам гаджеты только со справкой от психиатра

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Александр Домогаров
Александр Домогаров
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Актер Александр Домогаров предложил продавать россиянам гаджеты только при наличии справки от психиатра. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале RTVI.

«Людям нельзя доверять эти [девайсы], они сходят с ума. Во-первых, от вседозволенности, во-вторых, от вседоступности. Мы хотим как на Западе? Мы не как на Западе, мы другие. Нам нельзя все. Демократия хороша, но мы не готовы морально к этому всему», — заявил артист.

Домогаров отметил, что российскому человеку нельзя видеть в интернете, как кто-то ездит в Арабских Эмиратах на золотом мерседесе или с размахом отмечает праздники. Он добавил, что люди начинают писать оскорбительные вещи. Артист назвал зависть болезнью или отсутствием здравого смысла.

Домогаров служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. Также 57-летний актер известен по телесериалам «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и «Графиня де Монсоро».

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