Минэнерго опровергло проблемы с энергомостом в Крым

Энергомост в Крым функционирует в штатном режиме, никаких проблем в его работе не фиксировалось, а работы носят плановый характер. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, его обращение опубликовано на сайте ведомства.

Таким образом он опроверг заявление министра топлива и энергетики республики Евгения Рукавишникова, который сообщил о повреждении на фазе Тамань — Кафа. Чиновник утверждал, что из-за сбоя ресурс энергии сократился на четверть.

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При этом он привел подробности инцидента, указав, что с обеих сторон места сбоя надо переключить фазу, а это «достаточно приличный кабель диаметром приблизительно 200-250 миллиметров». На это, сказал Рукавишников, уйдет время.

Между тем Шульгинов утверждает, что проводящиеся работы никак не сказываются на объеме перетока электроэнергии и риска нарушения энергоснабжения нет.

Кроме того, министр напомнил, что энергосистема Крыма с введения в эксплуатацию блоков Таврической и Балаклавской ТЭС стала профицитной, и поставки идут не только в Крым, но и из Крыма. Хотя Рукавишников призывал использовать ситуацию, чтобы ускорить работы по обеспечению энергетической независимости Крыма.

Энергомост из Краснодарского края в Крым создан после вхождения полуострова в состав России. На данный момент по нему регион получает около трети электроэнергии.