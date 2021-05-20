Энергомост в Крым получил повреждение

С одной из четырех ниток энергомоста в Крым возникли проблемы. Как заявил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников, она получила повреждение, из-за чего ресурс энергии сократился на четверть, сообщает ТАСС.

По его словам, для ремонта необходимо переключить поврежденную жилу на резервную, что занимает приличное время. Сбой возник на фазе Тамань-Кафа.

При этом Рукавишников подчеркнул, что такая ситуация должна подтолкнуть работы по обеспечению энергетической независимости Крыма. Чиновник отметил, что используя энергомост, они «пилят сук, на котором сидят».

Инцидент стал первым в таком роде, однако власти Крыма считают, что для безопасности необходимо использовать энергомост только для резерва, а не для постоянного обеспечения полуострова.

Энергомост из Краснодарского края в Крым создан после вхождения полуострова в состав России. На данный момент по нему регион получат около трети электроэнергии. В последние годы на полуострове открываются новые энергоблоки. Так, в весной 2019-го запущены энергоблоки на Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.