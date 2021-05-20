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Россиян с ВИЧ и туберкулезом вывезли из психлечебницы в обычные больницы

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Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

В Удмуртии пациентов Республиканской клинической психиатрической больницы, которые являются носителями туберкулеза и ВИЧ, тайно вывезли из медучреждения в обычные лечебницы. Об этом рассказал медбрат отделения Иван Комышев. Его слова приводит Readovka.

По данным издания, в январе 30 пациентов небольшими партиями вывезли из палат и распределили по непрофильным учреждениям для обычных больных. В заведениях, где оказались россияне, нет условий для людей с психическими расстройствами, утверждают сотрудники психотуберкулезного отделения. Они отметили, что некоторых пациентов направили по месту жительства.

«Среди них есть недееспособные, которые попадают в обычные тубдиспансеры, и у них свободный выход в социальную среду. Это может привести к вспышке туберкулеза и другим ужасным последствиям», — указал Комышев.

Как пишет Readovka, главврач больницы Юрий Каменщиков собирается закрыть психотуберкулезное отделение №20 за ненадобностью. Решение якобы поддержал местный минздрав, и с 29 января медперсонал отделения находится в простое, а сотрудники получают две трети зарплаты. Работники отделения обратились в государственную инспекцию труда, которая установила, что простой был введен незаконно, однако Минздрав региона считает, что все в порядке, сообщает издание.

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