Российские полицейские нашли сбежавшего из психлечебницы опасного пациента

Сотрудники правоохранительных органов нашли пациента, сбежавшего из психиатрической лечебницы в Калужской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает РИА Новости.

Уточняется, что пациент проходил принудительное лечение, поскольку представлял опасность для окружающих. После побега больной был объявлен в розыск с пометкой, что он может проявлять агрессию.

В апреле сообщалось, что из Иркутской областной психиатрической больницы сбежали сразу шесть пациентов. Ночью один из них подошел к дежурному врачу, приставил к горлу неизвестный предмет и потребовал отдать ключи.

В декабре 2019 года два пациента психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, находившиеся на принудительном лечении, во второй раз сбежали из медучреждения. В прокуратуре сообщили, что руководство психбольницы не привлекло к охранной деятельности сотрудников охранных организаций, что является обязательным требованием. Кроме того, объект не был оснащен инженерно-техническими средствами охраны.