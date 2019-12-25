Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице

Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Прибывшие на место оперативники доставили мужчину в дежурную часть, где после беседы с ним было принято решение о вызове скорой психиатрической помощи.

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Выяснилось, что пришедший в приемную ФСБ — 35-летний приезжий из Ухты, Коми. Он был доставлен в психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева (Кащенко). По факту случившегося проводится проверка.

Вечером 19 декабря 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров напал на сотрудников ФСБ возле здания ведомства. Он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы. На месте он застрелил одного сотрудника ФСБ и ранил еще пять человек, один из которых, также работник спецслужбы, позднее скончался. Нападавший был убит ответным огнем.

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