В Кремле назвали безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

В Кремле считают стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 23 декабря.

«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля», — сказал Песков.

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Вечером 19 декабря 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров напал на сотрудников ФСБ возле здания ведомства. Он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы. В перестрелке погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали пять человек, в том числе один гражданский. Нападавшего застрелили.

Мотивы Манюрова по-прежнему неизвестны. Как рассказала его мать, он ненавидел КГБшников. По ее словам, он не был женат и не состоял в отношениях, свободное время уделял хобби — стрельбе.

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