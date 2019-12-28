Из российской психбольницы вновь сбежали пациенты

Два пациента психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, находившиеся на принудительном лечении, вновь сбежали из медучреждения. Это их второй побег, первый был совершен в ноябре, пишет издание Znak в субботу, 28 декабря.

В прокуратуре сообщили, что руководство психбольницы не привлекло к охранной деятельности сотрудников охранных организаций, что является обязательным требованием. Кроме того, объект не был оснащен инженерно-техническими средствами охраны.

В связи с этим организована проверка, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении регионального минздрава.

Главный врач получил прокурорское представление после первого побега. После этого обеспечивающие охрану работники были уволены, больница начала искать средства на охрану. Тогда же прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении больницы обеспечить должный уровень охраны.

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