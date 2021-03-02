Воспитанник российского детдома рассказал об издевательствах

Сестра воспитанника барнаульского детского дома пожаловалась на избиения брата. Об этом сообщает портал amic.ru. Алина Помазкина (имена изменены) отметила, что над ребенком, которому нет еще 10 лет, регулярно издеваются.

Сам мальчик утверждает, что его били по инициативе воспитателя — связали руки скотчем и несколько раз ударили головой об пол. Раньше ребенка защищала сестра, но после того, как девушка покинула детский дом, следить за Артемом стало некому.

«Артем в детдоме с четырех лет. Его постоянно шпыняли старшие ребята, давали ему подзатыльники, били. Естественно, он тоже стал агрессивным и психованным. Как-то его довели, и он даже хотел выпрыгнуть из окна второго этажа», — рассказала девушка.

У нее не получалось видеться с братом часто, они общались по телефону. В январе мальчик перестал отвечать на звонки. Оказалось, что в конце января мальчика увезли в психиатрическую больницу, где он пробыл до 26 февраля. Позже Артем рассказал сестре, что по распоряжению воспитателя ему связали руки скотчем и били головой о пол.

В детдоме отметили, что мальчик просто играл со скотчем. Другие сотрудники учреждения сказали, что знают о конфликте между ребенком и воспитателем.

Следователи проводят проверку сообщения о насилии в детдоме.

Ранее в Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» ударила ребенка за сорванный с клумбы цветок.