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Россиянин попал в плен к пиратам в Африке

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Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Недалеко от побережья африканской Ганы пираты напали на рыболовецкое судно и похитили пять членов экипажа, среди которых был россиянин, сообщается на портале морской безопасности Dryad Global.

Нападение произошло вечером 19 мая в 120 километрах от побережья Ганы. Сообщается, что к ловившему тунца судну Atlantic Princess подошел катер с восемью пиратами на борту, которые похитили пятерых членов экипажа. По информации портала, россиянин служил на судне боцманом, в числе похищенных также граждане Кореи и Китая.

Это нападение пиратов стало первым в Гвинейском заливе с середины марта, до этого там случилось пять нападений, в результате которых похитили 56 человек.

В апреле был освобожден россиянин, попавший в плен к пиратам в том же заливе 11 марта. Преступники атаковали судно MT Davide B у берегов Нигерии и захватили нескольких членов экипажа.

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