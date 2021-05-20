Глава комендантской охраны Минобороны России попался на миллионных откатах

В 235-й гарнизонный военный суд Москвы передано уголовное дело бывшего начальника управления комендантской охраны (УКО) Минобороны полковника Сергея Долгирева, попавшегося на получении откатов от подчиненных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицеру вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, с 2014-го по 2019 год сержанты и прапорщики платили главе УКО за заключение с ними договоров дополнительного материального стимулирования по завышенным расценкам. Выплаты шли через начальника 2-й группы охраны УКО Артура Тюменова. Он передавал деньги Долгиреву в его служебном кабинете в здании Минобороны на улице Знаменка. В итоге 33 военнослужащих отдали за пять лет откаты на семь миллионов рублей.

УКО обеспечивает безопасность на самых важных объектах центральных органов военного управления и входит в состав военной полиции Минобороны. Возглавлявший подразделение Долгирев был на хорошем счету у начальства. Он руководил так называемой парадной коробкой на параде Победы, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сейчас полковник находится в СИЗО-3 Москвы.

Тюменов заключил сделку со следствием и был осужден на четыре года лишения свободы условно.