Российские сержанты получили сроки за избиение до смерти рядового

Уссурийский гарнизонный военный суд в Приморье вынес приговор двоим сержантам за превышение должностных полномочий, повлекшее смерть контрактника. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на сайте главного военного управления Следственного комитета России (СКР).

На основании вердикта присяжных старший сержант запаса Алексей Суббота получил шесть лет лишения свободы, а сержант запаса Андрей Иван — десять лет. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Им также запрещено занимать военные должности сроком от 2,5 лет до 3 лет соответственно.

Следствие установило, что 21 марта 2018 года Алексей Суббота и Иван получили приказ доставить рядового-контрактника в полевой лагерь: он в этот день не явился в воинскую часть. Сержанты, придя к нему домой, нашли его пьяным. Они сказали, что ему надо явиться в часть, однако рядовой отказался. Тогда командиры его избили, в том числе используя различные предметы. Потерпевший от полученных травм скончался.

17 декабря стало известно, что устроивший бойню в военной части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не стал стрелять в преградившего ему выход человека после убийства сослуживцев.

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