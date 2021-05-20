Московский прокурор выпал из окна

Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло утром 20 мая в жилом доме на улице Новочеремушкинская. Прокурор выжил после падения, его состояние тяжелое, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

10 мая в Москве нашли мертвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга 34-летнего Керима Сафаралиева. Тело обнаружил в квартире на улице Изумрудная его друг, хозяин помещения. Признаков насилия на трупе не обнаружили. Погибший раньше работал помощником прокурора одного из районов Москвы. Его отец — известный профессор, физик, депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.