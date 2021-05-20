Раскрыта причина падения московского прокурора из окна

Раскрыта причина падения из окна заместителя прокурора Гагаринского района Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, ЧП произошло с 36-летним Егором Зайцем. Его тело было найдено в 8:00 мск под окнами жилого дома на Новочеремушкинской улице, где он проживал в квартире на 10-м этаже.

Рассматривается версия о суициде. По предварительным данным, обнаружена предсмертная записка. Подруга прокурора страдает онкологическим заболеванием, ей сделали операцию. Заец сильно переживал за ее здоровье. В последнее время он был в отпуске.

Коллеги шокированы произошедшим, говоря о погибшем как о веселом и общительном человеке, который был профессионалом. Его дедушка дослужился до генерала. Сам Заец начинал свою карьеру помощником прокурора в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре. В 2019 году его назначили заместителем прокурора Гагаринского района столицы.

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