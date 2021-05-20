63-летняя Шэрон Стоун в облегающем наряде удивила фанатов своей молодостью

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась видео в облегающем наряде и удивила поклонников своим внешним видом. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети коротком ролике 63-летняя знаменитость демонстрирует свой образ, в котором она появилась в эфире американской передачи The Daily Show. На ней — бежевое облегающее платье длины миди и туфли-лодочки на каблуках такого же цвета. Из украшений на ней — длинные серьги и крупный браслет. Пост набрал больше 1,2 миллиона просмотров.

Молодость актрисы удивила ее фанатов, и они принялись писать восторженные комментарии. «И этой женщине 63! У меня нет слов», «Ты выглядишь горячо и сногсшибательно!», «Самая красивая женщина в мире», «Вау, даже с макияжем ты выглядишь очень молодо», «Потрясающая и вдохновляющая», «Ого... В 63 года выглядишь максимум на 40», — высказывались подписчики.

В апреле Шэрон Стоун снялась для обложки испанской версии модного журнала Elle в откровенном наряде. Так, на первом черно-белом снимке она сидит без бюстгальтера в белых майке и трусах. На другом кадре знаменитость запечатлена в черной рубашке с блестящим манжетом, высоких трусах такого же цвета, сетчатых колготках и туфлях на каблуках.