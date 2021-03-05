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74-летняя актриса снялась в купальнике и удивила фанатов молодым телом

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Фото: @therealsusanlucci

Американская актриса Сьюзан Луччи, известная благодаря роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», поделилась фотографией в купальнике и удивила поклонников своим стройным телосложением. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 74-летняя знаменитость лежит на шезлонге в слитном купальном костюме белого цвета без бретелек и с книгой в руке. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки. «Гельмут, папарацци вновь атакуют», — подписала она пост, который набрал больше 13 тысяч лайков. Известно, что снимок сделал муж Луччи, 83-летний бизнесмен Гельмут Хубер.

Фанаты восхитились молодым телом актрисы. «Сьюзан, какого черта? Ты выглядишь потрясающе!», «Идеальная», «Какая потрясающая фигура!», «Ты просто красотка», «Сьюзан, ты выглядишь точно так же, как и в самом первом эпизоде сериала», «Вау! Неподвластна времени», — высказывались они в комментариях.

В феврале 74-летняя актриса и дизайнер Жаклин Смит раскрыла секрет своей молодости. В своем Instagram она продемонстрировала процесс создания смузи, способствующего улучшению здоровья и сохранению моложавого вида. В его состав входят огурец, яблоко, лимон, сельдерей, имбирь, шпинат и кудрявая капуста.

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