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В России развеяли миф о новом штрафе для водителей с начала лета

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Фото: Pixabay

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в бедеседе с агентством «Прайм» развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета.

По словам специалиста, официальнт информационно-правовые видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы. Основной документ, где прописано большинство административных штрафов для водителей и собственников транспортных средств, — это Кодекс РФ об административных нарушениях.

Диспозиция статьи отсылает к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, где имеется запрет на управление машиной с сильно изношенным протектором колес, с внешними повреждениями шин и дисков, а также ряд иных запретов.

Кроме того, установлен запрет Техническим регламентом Таможенного Союза о безопасности колесных транспортных средств, однако этот технический регламент юридически не связан со статьей 12.5 Кодекса об административных нарушениях.

Ранее российских автомобилистов предупредили о восьми неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Среди них — отсутствие хотя бы одного из зеркал заднего вида, пересечение парковочных линий и остановка на островке безопасности.

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