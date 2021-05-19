Юрист предупредила российских водителей о штрафе на полмиллиона рублей

Российские водители должны помнить о крупных штрафах, которые грозят им летом. Об этом предупредила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева в интервью порталу Autonews.

Она отметила, что отправляясь на природу, следует придерживаться законодательства об особо охраняемых территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную для этого зону.

«Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо», — пояснила юрист. По ее словам, размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может достигать полумиллиона рублей.

К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады, напомнила юрист.

Ранее российских автомобилистов предупредили о восьми неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Среди них — отсутствие хотя бы одного из зеркал заднего вида, пересечение парковочных линий и остановка на островке безопасности.