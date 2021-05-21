Аэропорту Грозного присвоят имя Ахмата Кадырова

Международный аэропорт столицы Чеченской республики города Грозного будет носить имя первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщает Общественная палата республики.

Оргкомитет конкурса по выбору нового имени провел голосование среди местных жителей. Почти 90 процентов предпочли присвоить аэропорту имя экс-главы республики. Другими кандидатами были Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Мовлид Висаитов, писатель и поэт Абузар Айдамиров, балетмейстер Махмуд Эсамбаев, баскетболист Увайс Ахтаев, и еще несколько человек.

Окончательно результаты голосования утвердят в Общественной палате России и правительстве страны. Сейчас грозненский аэропорт называется «Северный».

Ахмат-Хаджи Кадыров официально возглавлял Чечню с октября 2003 по май 2004 года, когда погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.