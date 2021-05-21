Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в российском регионе

В Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что всего на борту находились семь человек. По его данным, пострадали две женщины.

Глава Лайтамакского сельского поселения в Тобольском районе, где произошла посадка, Марат Биктимиров, рассказал, что самолет принадлежит компании UTair. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России подтвердили случившееся.

Как сообщили в авиакомпании UTair, при посадке Ан-2 сложились опоры шасси. Там добавили, что пострадавших нет, передает РИА Новости.

В апреле на Кубани в районе трассы Краснодар — Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, пилот погиб. До случившегося вертолет производил орошение полей в районе поселка Ильский.