СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в России

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов республики для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Через несколько часов он перестал выходить на связь.

Представитель Сибирского поисково-спасательного центра сообщил «Интерфаксу», что на борту самолета находились командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ, а также два члена экипажа.

Начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер сообщил ТАСС, что самолет перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. По его словам, вылет произошел 19 июля в 19:25 по местному времени (14:25 по Москве). Также Дрегер утверждает, что руководитель авиакомпании «Феникс» знал о вылете, поэтому спасателям известен предполагаемый район поиска.

Ранее сообщалось, что на поиски пропавшего Ан-2 авиакомпании «Феникс» отправили Ан-26 и вертолет Ми-8. В поисках также участвует и третий самолет — Ан-24, на борту которого находятся представители перевозчика.

Самолет вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии, однако перестал выходить на связь вечером 19 июля. Сообщалось, что Ан-2 совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена властями.