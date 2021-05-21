Невеста оставила гостей без еды и заставила их убирать мусор после церемонии

Анонимная невеста подверглась критике в сети за эгоистичные требования к гостям свадьбы. На соответствующую публикацию в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в Daily Mail.

Жительница США, имя которой не называется, поделилась своими впечатлениями о прошедшей свадьбы своей приятельницы. По ее словам, в первую очередь, невесте не понравились платья, которые приобрели себе ее подруги, и она заставила их поехать покупать новые наряды за свой счет за несколько часов до праздника. После этого девушки оплатили предсвадебный бранч, на который виновница торжества решила не приходить.

Перед началом церемонии невеста заставила гостей организовать место проведения праздника. Она поручила им установить столы и стулья, развесить украшения и светильники и приготовить пищу, которую виновница торжества запретила есть до ее приезда. В связи с этим мужу одной из подружек невесты пришлось ехать в соседний «Макдоналдс», чтобы купить еду, потому что молодожены уехали на фотосессию на три часа и оставили всех голодными.

Помимо этого, ближе к концу мероприятия диджей объявил, что гости должны убраться в помещении и вынести за собой мусор.

Подписчики сообщества раскритиковали поведение невесты. «Просить людей помочь украсить место проведения праздника вполне приемлемо, если основная часть организована заранее, и если это не будет сложно для гостей. Однако в этом случае жених и невеста полностью воспользовались своими близкими и проявили к ним неуважение», «Я бы в жизни не стал убираться. Мне все равно, был бы я гостем или подружкой невесты… Я бы просто смылся оттуда», «Если бы невеста сказала мне, что я должна купить новое платье в день свадьбы, я бы ответила, что либо надену свое, либо уйду. Я ни за что не купила бы другой наряд из-за чьей-то прихоти за свои деньги», — высказывались они.

Ранее в мае угроза невесты не пустить гостью на свадьбу из-за внешности вызвала гнев в сети. Жительница Австралии, имя которой не называется, отправила своей приятельнице несколько текстовых сообщений, где потребовала от нее скрыть татуировки и перекрасить волосы в естественный цвет для торжества, которое пройдет летом. «Мы много поработали над тематикой свадьбы, и, к моему сожалению, твой внешний вид ей противоречит. Может, временно нанесешь на волосы оттеночный спрей?» — написала невеста.