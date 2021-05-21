Администрацию Трампа уличили в слежке за журналистами

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа «тайно разыскала и получила» записи телефонных переговоров и переписки корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Старр (Barbara Starr). Об этом сообщает CNN. Отмечается, что это третий за последние несколько недель подобный случай, в котором уличили администрацию Трампа.

В письме от 13 мая министерство юстиции сообщило Старр, что федеральные прокуроры получили записи ее телефонных звонков и данные ее электронной переписки в период с 1 июня по 31 июля 2017 года, пишет CNN. Среди них были рабочий, домашний и сотовый телефоны журналистки, а также ее личная и рабочая электронная почта.

Неясно, когда было начато расследование, происходило ли оно при генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе или генеральном прокуроре Уильяме Барре и что искала администрация Трампа. Минюст подтвердил, что в прошлом году эти записи запрашивались в судах, но не предоставил дополнительных объяснений или контекста.

Представитель министерства юстиции подтвердил, что Старр никогда не была объектом расследования.

«CNN решительно осуждает секретный сбор любого аспекта корреспонденции журналиста, которая явно защищена Первой поправкой», — сказал президент CNN Джефф Цукер (Jeff Zucker). «Мы просим о немедленной встрече с министерством юстиции для объяснения причин», — добавил он.

Новость последовала менее чем через две недели после того, как стало известно, что Минюст во время правления бывшего главы Белого дома получил записи телефонных разговоров трех репортеров The Washington Post в 2017 году.