Американский журналист пожаловался на истерию в США из-за «российской угрозы»

Американский журналист Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald) пожаловался на то, что в Соединенных Штатах сторонника улучшения отношений с Россией называют агентом Кремля. По его словам, такой ярлык может получить любой житель США, который усомнится в существовании «российской угрозы». Своими соображениями репортер поделился в эфире телеканала Fox News.

«Отношения США и России определенно находятся в низшей точке по крайней мере со времен холодной войны, тут нет сомнений», — заметил Гринвальд. Он подчеркнул, что это связано в том числе с тем, как в период «рашагейта» (расследования связей штаба бывшего президента Дональда Трампа с руководством России) проходила масштабная пропагандистская кампания в попытке убедить американцев в наличии постоянной угрозы в лице Москвы.

На раздувание истерии вокруг России влияет и то, что Соединенные Штаты постепенно заканчивают военные операции, связанные с войной с терроризмом, а новым врагом пытаются сделать Россию, полагает журналист. «Если вы запугаете достаточно граждан, чтобы они поверили в угрозу в лице России, они согласятся на пополнение военного бюджета все большими и большими суммами денег», — пояснил Гринвальд.

В связи с этим многие граждане поддерживают стремление Вашингтона противостоять Москве. «А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, то нас назовут кремлевским шпионом», — считает журналист. Гринвальд заключил, что любое предложение не оказывать дополнительного давления на Москву будет считаться слабостью и проявлением симпатии к «врагу».