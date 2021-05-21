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В Норвегии отказались считать дельфинов милыми и захотели открыть на них охоту

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Фото: Globallookpress.com

Ассоциация прибрежных рыбаков Норвегии захотели открыть охоту на некоторые разновидности дельфинов и морских свиней. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Организация уже попросила власти страны отказаться от запрета на охоту на этих млекопитающих. По мнению представителей ассоциации, за последние годы популяция этих особей значительно возросла, поэтому необходим «сбалансированный отлов».

«Доступ к пище как для животных, так и для людей ограничен, и если вы хотите защитить вид только потому, что он милый, то вам не повезло», — заявил представитель организации Том Вегар Киил (Tom Vegar Kiil).

В 2019 году Япония вышла из Международной комиссии по промыслу китов и возобновила коммерческую охоту на них. До этого в стране осуществлялся отлов этих млекопитающих в научно-исследовательских целях. Власти объяснили свое решение выйти из комиссии тем, что ученые подтвердили достаточное количество этих млекопитающих.

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