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Переданные в музей вещи героя-фронтовика нашли на помойке

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Кадр: «Царьград»

В Ростове-на-Дону нашли на помойке личные вещи и дневниковые записи Героя Советского Союза, боевого летчика Ивана Долгова. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Среди выброшенных вещей — китель с орденскими планками и уникальный архив с десятками фронтовых фотографий времен Великой Отечественной войны. По словам родственников ветерана, вещи были переданы в середине девяностых в музей Ростовского инженерно-строительного института.

«Дедушка решил передать в музей института свои архивы и китель. Звезда Героя по сей день хранится в нашей семье, а для музея сделали муляж. Кстати, на найденном кителе звезды не было. Видимо, те, кто это сотворил, рассчитывали поживиться», — поделилась внучка Долгова.

В музее сказали, что таких экспонатов никогда не получали. Родственники фронтовика намерены разобраться, кто смог выбросить личные вещи летчика на помойку.

Находку передали в Южный научный центр Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что из музея Вооруженных сил России украли немецкие кресты и наградное оружие. Всего около 400 экспонатов.

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