Суд оправдал украинского генерала по делу об упавшем в 2014 году самолете

Кассационный уголовный суд Украины оправдал бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Виктора Назарова по делу об упавшем в 2014 году под Луганском военном самолете Ил-76 и гибели 49 украинских военнослужащих. Сообщение об этом появилось на сайте Верховного суда страны.

В 2017 году генерал-майора Назарова сочли виновным в халатности, которая повлекла за собой крушение самолета. Его приговорили к семи годам тюремного заключения. Апелляция, которую военный подал после приговора, рассматривалась три с половиной года.

«Вывод (судов нижестоящих инстанций — прим. "Ленты.ру") о том, что Назаров В. М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украина, неправилен», — говорится в сообщении.

Самолет Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года при заходе на посадку. В результате трагедии погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Украинская прокуратура расценила произошедшее как теракт. Ответственность за случившееся взяли на себя представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). При этом ополченцы обвинили украинских военных в том, что те нарушили установленный руководством ЛНР запрет на полеты в регионе.

По делу о сбитой машине проходили Назаров и бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий. Последний был заочно приговорен к пожизненному заключению. Требования Службы безопасности Украины о признании катастрофы следствием «российской агрессии» суд отклонил, чем вызвал сильное недовольство в рядах ВВС.