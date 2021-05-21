Ребенок с синдромом Дауна стал моделью модного бренда

Жительница Южного Уэльса с инвалидностью стала моделью магазина одежды Primark. Соответствующую историю опубликовал таблоид The Sun.

4-летняя Мали Эванс (Mali Evans) с синдромом Дауна стала героиней новой рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда. На одном из снимков девочку запечатлели в бело-желтой рубашке в клетку с объемными короткими рукавами и джинсовом комбинезоне. Волосы Эванс были заплетены в две косички.

Согласно материалу, англичанка учится в общеобразовательной школе, у нее есть два брата. В два года девочку приняли в модельное агентство Zebedee Management, которое специализируется на моделях разнообразных типажей и стремится к прогрессивному восприятию красоты и инвалидности.

Мама Эванс Джессика (Jessica) призналась, что очень гордится своей дочерью. «Мы постоянно видим фотографию Мали во всех витринах Primark. Это просто удивительно и настолько невероятно, что в этот момент мне хочется ущипнуть себя», — сказала женщина.

В апреле глухая лысая девочка стала моделью вопреки травле и раскрыла секрет успеха. 18-летняя Ханна Харпин (Hannah Harpin) родилась с синдромом Хэя-Уэллса, также известным как эктодермальная дисплазия — заболевание, которое приводит к аномальному развитию черепно-лицевых структур и конечностей. Героиня материала посоветовала читателям не обращать внимания на обидчиков и добиваться своих целей. «Я хочу быть образцом для подражания и помогать в борьбе с дискриминацией», — заявила Харпин.