В России зафиксирован рост заражений опасной детской инфекцией среди взрослых

В России участились случаи заражения граждан опасной инфекцией — коклюшем. Обычно это заболевание встречается у детей, рассказал URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, взрослые россияне начали болеть из-за отказа от прививок и переносят инфекцию тяжело. Также появился коклюш, протекающий в скрытой форме. «Что тоже не очень хорошо, потому что это заболевание после себя оставляет след. Мы говорим про COVID, а на самом деле все инфекционные заболевания просто так бесследно не проходят для человека», — сказал биолог.

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев сообщил изданию, что в России «люди с вакцинами не сильно дружат». Он отметил, что у некоторых заражение происходит из-за не сделанной в детстве прививки, у других со временем мог пропасть иммунитет.

20 мая стало известно, что в России обнаружена бактерия Bordetella holmesii, вызывающее похожее на коклюш заболевание.

В 2019 году коклюшем в России заболели 14,4 тысячи человек, многие случаи пришлись на Москву. В 2018 году заболевание выявлено у 10,4 тысячи жителей.