Россия
 
Последние новости
Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области
Макрон поддержал контакты России и США
Оценено состояние пострадавших в ЧП в Ростовской области
Россия заявила о росте военной активности неарктических стран в Арктике
Захарова заявила о поспешном открытии границ для туристов
Мавзолей Ленина в Москве закроют на один день 
В России назвали изобретателя самого страшного оружия в мире
Губернатор Петербурга появился на публике без усов
Аэропорту Грозного присвоят имя Ахмата Кадырова
Мясников поделился способами сохранить суставы
Новости партнеров

В России зафиксирован рост заражений опасной детской инфекцией среди взрослых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России участились случаи заражения граждан опасной инфекцией — коклюшем. Обычно это заболевание встречается у детей, рассказал URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, взрослые россияне начали болеть из-за отказа от прививок и переносят инфекцию тяжело. Также появился коклюш, протекающий в скрытой форме. «Что тоже не очень хорошо, потому что это заболевание после себя оставляет след. Мы говорим про COVID, а на самом деле все инфекционные заболевания просто так бесследно не проходят для человека», — сказал биолог.

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев сообщил изданию, что в России «люди с вакцинами не сильно дружат». Он отметил, что у некоторых заражение происходит из-за не сделанной в детстве прививки, у других со временем мог пропасть иммунитет.

20 мая стало известно, что в России обнаружена бактерия Bordetella holmesii, вызывающее похожее на коклюш заболевание.

В 2019 году коклюшем в России заболели 14,4 тысячи человек, многие случаи пришлись на Москву. В 2018 году заболевание выявлено у 10,4 тысячи жителей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи заявили о росте заражений взрослых опасной инфекцией. Раньше ей болели только дети
В России обнаружили вызывающую опасную инфекцию бактерию
В России резко выросла заболеваемость коклюшем из-за отказа от прививок