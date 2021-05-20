В России обнаружили вызывающую опасную инфекцию бактерию

В России обнаружили бактерию, вызывающую заболевание, похожее на коклюш, сообщают «Известия» со ссылкой на ученых московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.

Новая бактерия, способная вызвать опасную инфекцию, родственна коклюшной палочке. «Часть случаев заболеваний с симптомами коклюша вызвана ранее неизвестным возбудителем — бактерией Bordetella holmesii», — заявили ученые.

Сейчас официально выявлено более 130 тысяч заболевших этой инфекцией, но реальные показатели могут быть в десятки раз выше, отмечает газета. Российские ученые уже создали ПЦР-тест, который может выявить новый патоген.

Ранее врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, что кашель может быть симптомом различных заболеваний, говорящим о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду — от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму. По его словам, срочно требует обращения к врачу прогрессирующее усилие кашля на фоне ухудшения самочувствия, затруднение дыхания, кашель на фоне сохраняющейся более пяти дней температуры.