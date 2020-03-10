В России резко выросла заболеваемость коклюшем из-за отказа от прививок

Число заболевших коклюшем в России в прошлом году резко увеличилось и составило 14 406 человек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.

Издание пишет, что в 2019 году больше всего случаев зарегистрировано в Москве, точные цифры не приводятся. В январе 2020-го в стране было уже 1 758 больных, 89 процентов из них — дети до 14 лет.

В 2018 году заболевание было выявлено у 10 421 жителя страны. Таким образом, за год показатели выросли на 40 процентов.

Главный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико в разговоре с РБК отметил, что заболеваемость коклюшем растет, прослеживается связь с отказом части населения от прививок детям и с несвоевременной вакцинацией. По словам врача, среди больных детей почти половина не были вакцинированы. «На первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014-2016 годах менее 50 процентов детей, необходимый уровень — более 95 процентов — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — отметил медик.

Только треть заболевших получили все три необходимые прививки, которые должны делаться в три месяца, четыре с половиной месяца и полтора года. Брико объяснил это тем, что уже через четыре-пять лет после курса резистентность к коклюшу ослабевает, им начинают болеть несовершеннолетние в возрасте от 3 до 14 лет.

Ранее в Москве в электронных медицинских картах появился раздел «Вакцинация» с информацией обо всех имеющихся и отсутствующих прививках пациента. Подобная практика может быть введена по всей России.

Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, особо опасное для детей до двух лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!