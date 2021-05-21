Лидеру Пушкинской ОПГ по кличке Лес запросили пожизненный срок за 13 убийств

В Московском областном суде прокурор запросил пожизненный срок лидеру Пушкинской ОПГ Дмитрию Леснякову по кличке Лес, которого присяжные признали виновным в 13 убийствах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На максимальном наказании прокурор также настаивает для второго фигуранта дела Дмитрия Завьялова, который, по мнению присяжных, виновен в смерти 17 человек.

Остальным участникам ОПГ грозит от 13 до 23 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

В 2012 году Лес был осужден на 25 лет заключения за убийства криминального авторитета Алика Миналяна по кличке Алик Сочинский в 2009-м, бизнесмена Валерия Казакова в 2008-м и директора Международного центра по ядерной безопасности Сергея Бугаенко в 2003-м.