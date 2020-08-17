Киллер из Пушкинской ОПГ десять лет скрывался от полиции при помощи хирургов

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Участника межрегиональной преступной группировки, более 10 лет находящегося в розыске за убийства и разбой, задержали в Ростовской области. Об этом в понедельник, 17 августа, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Мужчина арестован. Его обвиняют в участии в банде, убийствах, бандитизме, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении оружия. Чтобы скрываться от следствия, задержанный неоднократно менял анкетные данные, делал пластические операции и срезал папиллярные узоры пальцев обеих рук.

Вооруженная группа, в которую входил мужчина, с 1999 по 2011 год совершила в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях и Краснодарском крае более 40 тяжких и особо тяжких преступлений. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о Пушкинской ОПГ — одной из самых мощных и кровавых группировок столичного региона.

Задержанный входил в ее «ростовское подразделение», которым руководил Дмитрий Лесняков (Лес). В Ростове банда обложила данью местных бизнесменов и фермеров, а несговорчивых коммерсантов «учила» бейсбольными битами, монтировками и гвоздодерами. Позже этот прием стал отличительной чертой «пушкинских», забивавших жертв до инвалидности или смерти.

В 2012 году Московский городской суд приговорил Леснякова к 25 годам лишения свободы.

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