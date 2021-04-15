Присяжные признали лидера Пушкинской ОПГ по кличке Лес виновным в 13 убийствах

В Московском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт лидеру Пушкинской ОПГ Дмитрию Леснякову по кличке Лес. Он признан виновным в убийстве 13 человек, сообщает РЕН ТВ.

Второй фигурант дела Дмитрий Завьялов, как решили присяжные, виновен в смерти 17 человек. Оглашение приговора запланировано на конец мая.

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

В 2012 году Лес был осужден на 25 лет заключения за убийства криминального авторитета Алика Миналяна по кличке Алик Сочинский в 2009-м, бизнесмена Валерия Казакова в 2008-м и директора Международного центра по ядерной безопасности Сергея Бугаенко в 2003-м. Теперь Леснякову грозит пожизненное лишение свободы.