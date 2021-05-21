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Блогер показал свою нелепую татуировку в TikTok и запустил флешмоб

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Кадр: @prettypp333 / TikTok

Пользователи TikTok массово показали неудачные татуировки на своих телах и запустили новый флешмоб. На соответствующие ролики обратили внимание журналисты Daily Mail.

Согласно материалу, описанный тренд задал пользователь из США с никнеймом pigeonsandfries. На кадрах одного из видео блогер рассказал, что взрослые с детства ему объясняли: «Татуировки должны иметь значение». Он показал свою татуировку на переносице в виде горизонтальной линии и признался, что сделал ее без особой причины. Затем блогер попросил подписчиков поделиться историями своих нелепых рисунков на теле.

В ответ юзер с никнеймом nicemichael показал сразу две бессмысленные татуировки на бедре: мультипликационного таракана, поедающего бургер за столиком в кафе, и изображение своего пса по имени Уолтер.

Пользовательница ddrmoshpit, в свою очередь, набила лицо женщины с массивным головным убором в области подмышки. Идея заключалась в том, чтобы отрастить на этом участке тела волосы для имитации бороды рисованной женщины.

Еще один юзер сообщил, как набил на теле молодого человека, который держит в руках массивную резиновую сандалию бренда Crocs зеленого цвета, тогда как другой решил запечатлеть на пальцах одной ноги слово toes («пальцы»).

В апреле невесту высмеяли в сети за торчащую из декольте нелепую татуировку на груди. Речь шла о кадрах, на которых анонимная виновница торжества позирует свадебном платье без бретелек. При этом из-за обнаженной зоны декольте видно, что грудь героини материала покрыта ярко-желтым рисунком, имитирующим два смайлика, скрепленных бретельками.

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