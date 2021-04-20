Невесту высмеяли в сети за торчащую из декольте нелепую татуировку на груди

Девушку на фото в подвенечном наряде высмеяли в сети за нелепую татуировку на груди. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Речь идет о кадрах, на которых анонимная невеста запечатлена в свадебном платье без бретелек. При этом из-за обнаженной зоны декольте видно, что грудь героини материала покрыта ярко-желтой татуировкой, имитирующей два смайлика, скрепленных бретельками.

Согласно информации издания, описанные снимки распространились в интернете после публикации в Facebook и вызвали дискуссию среди пользователей. Многие из них были озадачены торчащей из выреза татуировкой невесты. «Я не уверен, что хотел бы когда-нибудь увидеть эту девушку топлес, и этому есть отнюдь несексуальная причина», «Мне нужно увидеть всю татуировку! Выходит, вся ее грудь — просто желтый смайлик?», «Тот, кто сделал ей татуировку, больше никогда не должен работать», «Просто зачем? У меня столько вопросов», — писали они.

Ранее в апреле чересчур откровенное свадебное платье невесты вызвало споры в сети. На размещенных в сети кадрах анонимная виновница торжества позирует в кружевном боди на шнуровке, украшенном блестками и пайетками. В ролике видно, что к корсету крепится длинная пышная юбка из сверкающей ткани, которая оголяет ноги девушки. «Ужасно пошло», — комментировали юзеры наряд.