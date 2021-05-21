Британская разведка упрекнула Facebook в помощи террористам

Глава британской разведки MI-5 Кен Маккаллум упрекнул социальную сеть в том, что ее решение ввести сквозное шифрование поможет террористам. Таким мнением он поделился в интервью газете The Times.

Маккаллум вспомнил слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что доступ властей к переписке в соцсети сродни «установлению государством камер видеонаблюдения в гостиных своих граждан». «Но мы работаем с тем одним на миллион случаев, когда это не просто гостиная, а гостиная террориста и в ней могут собирать бомбу», — заявил глава MI-5.

По его словам, сквозное шифрование, по сути, полностью лишает разведку возможности проверить свои догадки и лишь оказывает помощь террористам в их злых умыслах. «Вы фактически даете террористам или людям, которые организуют сексуальное насилие над детьми в Интернете, одним из худших людей в нашем обществе, свободное пространство, где никто не узнает, чем они занимаются», — подчеркнул Маккаллум.

Впервые о планах ввести сквозное шифрование сообщений Facebook сообщил еще несколько лет назад. В начале мая компания сообщила, что подобная функция появятся в Messenger и Instagram Direct не раньше 2022 года.