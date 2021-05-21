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Ростовский губернатор назвал причину гибели рабочих под Таганрогом

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Василий Голубев
Василий Голубев
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Рабочие на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом погибли из-за выброса метана, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 21 мая.

«Ведутся спасательные работы, по моему поручению заместитель губернатора М.В.Корнеев и областные министры ЖКХ и здравоохранения сейчас на месте занимаются координацией действий», — сообщил он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли десять человек, пять пострадавших госпитализированы. Версия о выбросе метана уже называлась в СМИ.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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