Ростовский губернатор назвал причину гибели рабочих под Таганрогом

Рабочие на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом погибли из-за выброса метана, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 21 мая.

«Ведутся спасательные работы, по моему поручению заместитель губернатора М.В.Корнеев и областные министры ЖКХ и здравоохранения сейчас на месте занимаются координацией действий», — сообщил он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли десять человек, пять пострадавших госпитализированы. Версия о выбросе метана уже называлась в СМИ.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).